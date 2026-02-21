Концерт, награды, слова благодарности: как в Павловском Посаде готовятся встретить День защитника

Глава округа Денис Семенов лично вручил памятные награды участникам специальной военной операции. В своей речи он поблагодарил военнослужащих за силу и самоотверженность, а также отметил важную роль их семей.

Семенов отдельно обратился к трем оставшимся в округе ветеранам Великой Отечественной войны — пообещал навестить их 23 февраля. Особые слова признательности глава округа адресовал женщинам‑волонтерам: тем, кто собирает сухпайки, изготавливает окопные свечи, плетет маскировочные сети и готовит гуманитарную помощь. По словам Семенова, волонтеры — такие же защитники Отечества, как и бойцы на передовой.

Он также подчеркнул, что быть защитником — это не только служить в армии: честный труд учителей, врачей, строителей и всех, кто помогает развивать страну, — тоже важная миссия.

С видеообращением к участникам мероприятия обратился депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин. Кульминацией вечера стало выступление народной артистки России Виктории Цыгановой. В администрации округа отметили, что такие встречи стали доброй традицией, укрепляющей связь общества, власти и защитников страны.