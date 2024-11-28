Концерт «Нашим мамам посвящается» состоялся во Фрязинской детской школе искусств

Организаторам удалось создать непередаваемую атмосферу во время праздничного концерта. Каждое выступление академических хоров и хореографического ансамбля дарили зрителям теплые эмоции. Свои таланты демонтировали талантливые домристы и гитаристы, пианисты и баянисты, скрипачи и саксофонисты. Артисты выступали под аккомпанемент синтезатора. Овации в зале не умолкали. Много теплых слов и ярких номеров было в первую очередь подарено всем мамам, которые собрались на мероприятии.

Зрители не могли скрыть свою благодарность за выступления. Глаза родителей блестела от счастья, что их дети настолько искусно развивают свои творческие способности. День получился волшебным и запоминающимся.