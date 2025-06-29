В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошёл концерт в честь выпускников школ, который назывался «Алые паруса». По информации от пресс-службы администрации губернатора, на мероприятии присутствовало около 100 тысяч человек.

В 22:00 по московскому времени на Дворцовой площади стартовал концерт, посвящённый выпускникам школ. Мероприятие продлится два часа сорок минут.

По сложившейся традиции, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам и дал старт празднику, ударив в корабельный колокол — рынду.

«В этом году концерт „Алых парусов“ собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России, включая 520 ребят из города-побратима Мариуполя», — отмечается в сообщении Смольного.

Глава региона также выразил радость от присутствия на Дворцовой площади выпускников из дружественных России стран. В этом году на праздник «Алые паруса» по личному приглашению Беглова прибыли более 500 молодых людей из Абхазии, Белоруссии, Кубы, Венесуэлы и многих других государств, в том числе из африканских стран.

В этом году ведущими концерта стали Митя Хрусталёв и Дарья Блохина. В своих выступлениях они затронули тему победы и важной вехи в истории России — 80-летия великой Победы над гитлеровской Германией в 1945 году.