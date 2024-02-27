Концерт в честь Дня защитника Отечества провели для долголетов в Городском округе Пушкинский

Долголеты города Ивантеевка всегда принимают участие в организации праздничных мероприятий, получая от этого удовольствие. В клубе торжественно отмечают многие памятные даты. День защитника Отечества не стал исключением.

Зрители всегда получают удовольствие от каждого мероприятия. Доказательство — заполненные залы, где не остается ни одного пустого места. В этот раз выступающие передали окружающим заряд бодрости и веселой энергии, «заразили» их своей динамичностью.

На концерте звучали песни военных лет, которые с удовольствием подпевали все присутствующие. Актеры театральной студии «Активного долголетия» представили юмористические сценки. Казалось, что бурные аплодисменты не стихали ни на минуту.

Мажорные нотки еще не раз сменялись на минорные. Так, участники концерта выступили с зажигательными танцами. Одни только костюмы поднимали настроение своей насыщенностью красок. Члены клуба «Активное долголетие» декламировали стихотворения, посвященные защитникам Отечества. Выступление вызывало «эффект мурашек».