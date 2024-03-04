Концерт в городском округе Мытищи в честь 8 марта напомнил о важности семейных ценностей

Праздничный концерт, который прошел во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи, объединил на одной сцене взрослых и детей.

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, отличалось особенной энергетикой, очень теплой и семейной. Присутствующим передалась эта атмосфера благодаря тому, что на сцене воедино сплелись души разных поколений.

Более 300 воспитанников Гимназии искусств и культуры выступили на сцене с различными номерами. Ребята демонстрировали свои музыкальные и танцевальные способности, декламировали стихотворения. Такие разные выступления объединяло одно — любовь и искренность. Улыбки не покидали лица зрителей на протяжении всего концерта.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что особенно приятно было видеть, как дети выступают вместе со своими родителями. Она напомнила, что 2024 год объявлен президентом РФ годом семьи и сохранения традиционных ценностей. Каждое выступление на праздничном концерте передавало важный посыл: мама — главный человек в жизни ребенка, а дети — неотъемлемая часть семьи.