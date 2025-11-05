Концерт, викторины и выставка: как Павловский Посад отметил День народного единства

Главные площадки — Дворец культуры «Павлово-Покровский», ДК «Евсеевский», «Октябрь» и «Ленский» — собрали полные залы. Зрителей порадовали концерты об истории, силе народа и любви к Родине.

В городском парке открылась выставка «Россия – моя гордость». Там всех желающих ждали викторины о знаковых событиях российской истории. Активно помогали волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» — они встречали гостей и проводили интерактивы.

Павловский Посад в очередной раз показал, что День народного единства — это не просто дата в календаре, а повод почувствовать гордость за страну и плечо соседа рядом.