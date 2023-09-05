Концертами, боксзабегом и выступлением Льва Лещенко отметил Чехов День города
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
В эту субботу Чехов отпраздновал свой 69-ый день рождения.
В честь Дня города в парках города прошли масштабные спортивно-культурные мероприятия.
С торжественной датой и самыми теплыми словами к жителям обратился глава городского округа Чехов Григорий Артамонов. Он поздравил всех, кто родился и вырос в округе, а также тех, кто переехал сюда и для кого Чехов стал родным.
«Чехов богат своей историей, традициями и культурными ценностями. Много известных людей вписали свои имена в летопись нашего округа. Мы с вами должны не просто все это сохранить, но и приумножить», – сказал Григорий Артамонов.
Глава муниципалитета также отметил, что округ стремительно преображается. Благоустраиваются территории, открываются новые школы и появляются новые общественные пространства.
«Каждый день мы с вами пишем историю, вместе делаем Чехов более привлекательным и комфортным», – отметил он.
Праздник стартовал с возложения цветов у памятника А.П. Чехову. Затем в Аллее Славы у арки Памяти и Скорби прошла церемония зажжения Вечного огня в память о земляках, погибших на полях сражений.
Активные жители и гости округа приняли участие в крупном спортивном событии – боксзабеге. Тем временем на Советской площади прошло чествование и награждение жителей, внесших вклад в развитие и процветание городского округа Чехов.
Завершился праздник большой концертной программой с участием Народного артиста РСФСР Льва Лещенко.