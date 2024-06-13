Концертная программа «Под сенью дивных алтарей» открыла праздничные мероприятия в честь Дня города Воскресенск

В День России жители городского округа Воскресенск торжественно праздновали еще одно значимое событие — 86-летие со дня образования города.

Праздничные мероприятия прошли в различных микрорайонах города. Для жителей и гостей подготовили увлекательную программу: арт-фестиваль, концерт, интерактивные занятия для детей. Традиционно празднование началось с концерта духовной и классической музыки. На территории Иерусалимского храма собралось много зрителей.

Концерт духовной и классической музыки проходит каждый год. В организации мероприятия принимает участие Воскресенское Благочиние. Перед благодарной публикой выступили учащиеся и преподаватели Воскресенской детской школы искусств, которые исполнили классические и духовные произведения.

«Это замечательное событие наполняет нас духовными эмоциями и помогает лучше ощутить прекрасное», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В рамках праздничных мероприятий были награждены многодетные и приемные семьи городского округа, семьи–юбиляры и почетные жители. Вечерняя программа началась в 18:00. Финальным этапом празднования стало выступление популярной в начале 2000-ых годов группы «Лицей».