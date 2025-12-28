«Концертный бум и миллионные чеки». Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом года

Согласно исследованию, проведенному изданием Readovka, певец Ваня Дмитриенко стал абсолютным лидером по доходам среди артистов в 2025 году. Его годовая выручка от концертной деятельности достигла рекордных 924 миллионов рублей.

Такой финансовый результат артисту удалось получить, отыграв за год 33 шоу. Таким образом, средний гонорар за каждое выступление Дмитриенко составил приблизительно 28 миллионов рублей.

Вторую строчку рейтинга занял Григорий Лепс, чьи совокупные заработки составили 908,5 миллионов рублей. Для достижения этого результата ему потребовалось дать 79 концертов со средним чеком в 11,5 миллионов рублей за шоу. Бронза рейтинга досталась Надежде Кадышевой, которая заработала 900 миллионов рублей, выступив 36 раз (по 25 миллионов рублей за концерт).

Также в список наиболее высокооплачиваемых исполнителей вошли:

Татьяна Буланова: несмотря на сравнительно скромный гонорар за выступление (около 5 млн рублей), активная гастрольная деятельность (149 концертов) принесла ей около 745 миллионов рублей.

Сергей Лазарев: 75 концертов с гонораром 8,5 миллионов за каждый позволили артисту заработать 637,5 миллионов рублей за год.

Олег Газманов: 74-летний мэтр российской эстрады провел в 2025 году 12 выступлений, каждый из которых оценивался в 5 миллионов рублей, что в сумме дало доход в 60 миллионов рублей.

