Украинская певица Ольга Цибульская, похоже, пополнила сегодня внушительный список граждан страны, у которых зуб на работников территориальных центров комплектования (ТЦК), или, как их еще называют в народе, «людоловы».

В соцсетях девушка опубликовала сторис, сообщив за несколько часов до концерта в городе Вараше Ровенской области, что он отменяется по причине, что ей попросту не с кем выходить на сцену: «людоловы» нагрянули и мобилизовали всех музыкантов до единого.

Без мейкапа и слегка помятая Цибульская пожаловалась фанатам, что ТЦК мобилизовали всех музыкантов из ее группы на въезде в Варашу.

«Концерту не буде», — написала певица.

Теперь, судя по всему, вместо сцены и сердец поклонников с поклонницами музыканты будут покорять окопы под Купянском или на любом другом направлении СВО.

Ранее сообщалось, что украинские ТЦК планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года.