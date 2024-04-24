Концерты, мастер-классы, квесты: в Клину отметят день рождения П. И. Чайковского

Праздничные мероприятия начнутся 5 мая. Гостей и жителей округа приглашают в Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского на 17.00. В Концертном зале народный артист РФ, лауреат и победитель крупнейших международных конкурсов скрипачей Максим Федотов и российская пианистка, заслуженная артистка РФ Галина Петрова исполнят бессмертные произведения, как самого Чайковского, так и других всемирно известных композиторов: Вагнера, Стравинского, Римского-Корсакова и Венявского.

184-летие со дня рождения Петра Чайковского отмечается 7 мая. Именно в этот день в кабинете-гостиной Мемориального дома прозвучит рояль композитора. Произведения великого Чайковского исполнят музыканты из Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, которые многократно выступали лауреатами на престижных конкурсах.

Для посетителей организуют экскурсии по Мемориальному дому, проведут бесплатные квесты по экспозициям и мастер-класс по изготовлению броши в виде ландыша. Именно этот цветок у композитора был самым любимым. Сотрудники научно-просветительского отдела музея выступят с лекцией «Милые, любимые, дорогие…». Для самых маленьких гостей устроят игру-бродилку «Шагаем с Чайковским».

8 мая в рамках Московского Пасхального фестиваля зрителей приглашают на концерт Хора Мариинского театра, дирижировать которым будет Константин Рылов.

Детальная информация о запланированных мероприятиях опубликована на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского: https://www.tchaikovsky.house/.