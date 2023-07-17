«Контузию в губы получили»: девушки попросили перенести теракт на Крымском мосту

Две девушки расстроились, что из-за теракта на Крымском мосту не смогли попасть на полуостров. Лика и Тая выразили свое недовольство в социальных сетях.

Россиянкам по счастливой случайности повезло не оказаться на Крымском мосту в момент взрыва, однако подобный подарок судьбы они не оценили. Девушки решили в шутку пожаловаться, что из-за неудачного выбора времени для теракта они теперь не могут проехать на полуостров. Лике и Тае пришлось остаться в Тамани.

Однако девушки утверждают, что они готовы к «приключениям». Россияне же осудили горе-путешественниц. В Сети посчитали, что лучше бы теракт не случался вовсе, а от туристок потребовали извинений.

«Две Мани в Тамани, что тут скажешь. Умственно отсталые, ждем извинений»; «Явно контузию в губы получили, смотреть противно. Хотелось бы, чтобы видео с раскаянием появилось максимально быстро»; «Через день будут прощение перед камерой просить. Еще бы административный штраф, чтобы им в Тамани жрать было не на что», — написали россияне в соцсетях.

Ранее сообщалось, что СБУ признало вину в атаке на Крымский мост.