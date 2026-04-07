Конвейер вместо экскурсии: почему новый музей в Калининграде разочаровал посетителей

Весной 2026 года гости Калининграда, желающие увидеть новый корпус Музея Мирового океана — «Планету Океан», — столкнулись с неожиданными проблемами. На страницах музея в соцсетях и в отзывах на различных сервисах посетители все чаще оставляют сообщения о том, что попасть внутрь знаменитого шарообразного здания непросто.

Одна из москвичек поделилась, что онлайн-билеты на удобные даты оказались полностью разобраны, поэтому пришлось рассчитывать только на живую очередь в кассу. Однако и здесь ее ждало разочарование.

По словам местной жительницы, которая тоже попытала счастья, она подошла к кассе к девяти утра. Перед ней уже стояло около двадцати человек. Когда начали продавать билеты на первый сеанс в 10:30, их на всех не хватило.

Тем, кому все же удалось пройти внутрь, не всегда по душе работа экскурсоводов. Посетители жалуются, что гид тараторит скороговоркой, не дает времени рассмотреть экспонаты и не отвечает на вопросы. Сам музей, по их словам, великолепен, но экскурсия напоминает конвейер. Впрочем, позитивных отзывов заметно больше, чем критических.