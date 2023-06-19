Конверты в честь столетия газеты «Вечерняя Москва» появились в России

Издание является одним из старейших в России. С декабря 1923 года было выпущено около 40 тыс. номеров.

Посвященный вековому юбилею одного из столичных СМИ конверт имеет формат 110 на 220 мм. Они выпущены тиражом 500 тыс. экземпляров.

Желающие смогут приобрести такой конверт в отделениях «Почты России» и в салонах «Коллекционер».