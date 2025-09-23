Корабль-призрак с Вануату: почему поиски яхтсмена прекращены?

Судно прибило к мелководью неподалеку от города Куктаун 13 сентября. Как установили правоохранительные органы, плавучее средство принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню, который отправился в путь из Вануату десятью днями ранее.

Как сообщает портал abc.net.au, мужчина вышел в открытое море 3 сентября, намереваясь в одиночку доплыть до Австралии. Родственники мореплавателя подтвердили, что первое время он поддерживал с ними связь, пока позволяли условия. Последний след датируется 10 сентября — в этот день Шампань сделал запись в судовом журнале, после чего его судьба остается неизвестной.

В настоящий момент полиция рассматривает различные версии произошедшего, однако основной считается падение за борт во время шторма. По словам представителей властей, крупномасштабные поиски в океане проводиться не будут из-за обширности территории, что делает операцию практически невыполнимой.

В рамках расследования специалисты планируют изучить электронные устройства, обнаруженные на борту яхты-призрака. Параллельно правоохранители обращаются к другим мореплавателям с просьбой сообщить, если они встречали судно или его владельца в океане в указанный период.

