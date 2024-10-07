Корабль Ruby с удобрениями из России не допускается в порты Северной Европы

Поврежденный корабль Ruby под флагом Мальты и с грузом 20 тыс. тонн российских удобрений на основе аммиачной селитры уже на протяжении нескольких недель не может войти в северные европейские порты из-за опасений взрыва, сообщило издание The New York Times.

Согласно информации издания, судно покинуло российский порт «Кандалакша» в августе с целью доставки грузов в Африку. Однако во время путешествия Ruby сел на мель, что привело к повреждениям корпуса, руля и винта. Затем корабль направился в Норвегию и с 1 по 4 сентября проходил проверку в порту Тромсе.

Инспекторы Норвежского морского управления пришли к выводу, что груз не поврежден и не представляет опасности, но все же рекомендовали отправить корабль на ремонт с сопровождением буксира.

С тех пор Ruby было отказано в заходе на территорию портов Литвы, Мальты и Великобритании. Менеджер судна отметил, что британские власти задерживают решение о приеме из-за негативных публикаций в СМИ. В результате Ruby направил запрос на временную стоянку, ожидая ответа от властей.

Европейские страны беспокоятся о возможности повторения катастрофы в Бейруте 2020 года, когда взрыв аммиачной селитры унес жизни 280 человек.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по судну с оружием для Украины.