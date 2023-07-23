Корабль «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии запустят в следующем году

Как сообщает RT , запуск корабля Союз МС-25, на борту которого будет представительница Белоруссии, запланирован на 13 марта 2024 года. Ожидается, что она проведет на МКС как минимум 12 суток.

Ранее, 10 июля, «Роскосмос» объявил о запуске четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. Это означает, что молодым людям до 35 лет открывается возможность принять в этом участие и, возможно, стать частью экипажа на космических кораблях. Именно для них откроются новые горизонты внеземных исследований.

Также стало известно, что испытания ракетного двигателя РД-191, разработанного компанией Энергомаш для ракет «Ангара», были успешно проведены. Это важный шаг в развитии и совершенствовании российской ракетной технологии.