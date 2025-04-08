Корабль «Союз МС-27» вылетел с Байконура в преддверии 80-летия Победы

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27», передает ТАСС. Старт запуска ракеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

На борту «Союз МС-27» находятся три космонавта — россияне Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким. В ходе миссии экипаж будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) для проведения 50 научных экспериментов. Кроме того, в октябре Рыжиков и Зубрицкий планируют выполнить два выхода в открытый космос.

Как передает ТАСС, на запуск ракеты в Байконур прибыло рекордное количество туристов — более 2,5 тыс. человек. Среди гостей — актеры, телеведущие, блогеры и топ-менеджеры крупных компаний. Для тех, кто не смог побывать на месте события, в Москве организовали прямую трансляцию запуска в Музее космонавтики.

Байконур — это космодром, расположенный в Казахстане. Он является крупнейшим действующим космодромом в мире. Байконур был основан на территории Казахской ССР 12 февраля 1955 года.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на космодроме Байконур задержали троих испанцев и австралийца.