Корейская легенда идет захватывать российский рынок: что нового появится для любителей корейской культуры

Ведущий производитель южнокорейской лапши быстрого приготовления компания Nongshim объявила о планах по выходу на российский рынок. Инвестор рассматривает регион как стратегический плацдарм для дальнейшего освоения пространства СНГ и всей Евразии, пишет КП.

Стратегический фундамент для евразийского рынка

Крупнейшая корпорация Южной Кореи в сегменте производства рамена официально подтвердила намерение развивать деятельность на территории Российской Федерации. На своем корпоративном ресурсе руководство организации отметило, что российский вектор развития является приоритетным. Согласно планам Nongshim, успешное закрепление в России позволит создать надежную базу для масштабного продвижения продукции в евразийском регионе, включая все страны СНГ.

Россия как территория новых возможностей

В руководстве компании назвали Россию страной больших перспектив для ведения бизнеса. Представители бренда подчеркнули, что популярность корейской культуры среди местных жителей находится на высоком уровне, что способствует успешному продвижению товаров. По экспертным оценкам иностранных бизнесменов, российский рынок продукции быстрого приготовления демонстрирует стабильную динамику и ежегодно увеличивается примерно на 10%. Столь активный рост делает инвестиции в данный сектор максимально оправданными.