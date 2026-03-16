Корейцы ликуют, грустят Kia: что происходит на авторынке Казахстана 2026

Продажи новых машин в республике прервали полосу роста, показав значительное падение относительно прошлогоднего результата. Несмотря на провал в последнем зимнем месяце, итог двух месяцев остается в плюсе благодаря январскому рывку, пишет Автостат .

Казахстанский автомобильный рынок зафиксировал спад после продолжительного периода подъема. Согласно данным «Казахстанского автомобильного союза», в феврале 2026 года дилеры реализовали 13 399 новых легковых и коммерческих машин. Этот показатель оказался на 16,1% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» уточняют, что отрицательная динамика в годовом исчислении зафиксирована впервые с октября 2025-го.

Впрочем, падение в феврале не смогло перечеркнуть успешного старта года. Суммарно за январь и февраль объем продаж достиг 27 643 единиц, что на полтора процента превышает результат первых двух месяцев 2025-го. В автомобильном союзе особо подчеркивают, что все модели, вошедшие в десятку лидеров, произведены непосредственно на территории Казахстана.

В рейтинге брендов уверенное первое место удержал Hyundai, несмотря на серьезную просадку. Продажи корейской марки рухнули на 31,2%, остановившись на отметке 2768 автомобилей. Главный конкурент Kia, напротив, продемонстрировал мощный рост в 33,1%, разойдясь тиражом 2402 экземпляра и заняв вторую строчку. Замкнул тройку лидеров Chevrolet с результатом 1975 проданных машин, что на 5% хуже прошлогоднего показателя. В пятерку также вошли китайские бренды Chery, показавший символический рост в 0,4%, и Jetour, потерявший 30,3% объема.