Кореняко опроверг открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Артем Кореняко, представитель Росавиации, опроверг сведения о возобновлении работы аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Эту информацию он сообщил 10 октября в своем профиле в социальных сетях.

В некоторых региональных СМИ ранее сообщалось, что аэропорт Платов может быть открыт уже 26 октября.

«В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов)», — написал Кореняко.

Аэропорт остается закрытым из-за мер по обеспечению безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Напомним, аэропорт в остове остается не у дел со времени начала Россией СВО в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что соседний с Ростовом аэропорт Краснодара планирует перейти на круглосуточный режим работы в 2026 году.