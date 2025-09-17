Аэропорт Краснодара планирует перейти на круглосуточный режим работы в 2026 году

Аэропорт Краснодара планирует вернуться к круглосуточному режиму работы в 2026 году, сообщил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко.

Это решение стало возможным после возобновления полетов, которые были приостановлены с 2022 года из соображений безопасности. Первый рейс после открытия воздушного пространства выполнила авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Краснодар 16 сентября.

По словам Кириченко, в течение трех лет закрытия аэропорт поддерживался в функциональном состоянии, а штат сотрудников оставался укомплектованным. Это позволило быстро возобновить операции в дневное время суток.

По его словам, в следующем году планируется активное наращивание географии полетов, а переход на круглосуточный режим может произойти раньше запланированного срока. Ожидается, что до конца 2025 года пассажиропоток аэропорта составит не менее 500 тыс. человек.

Исторически аэропорт Краснодара является крупнейшим в Южном федеральном округе. В 2021 году он занял девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров, показав рекордный результат в 5 025 063 человека, что на 38% превысило показатели 2020 года.

