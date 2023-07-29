«Кормят нормально»: почти 70 школьников отравились в детском лагере на Алтае

Прокуратура Алтайского края сообщила, что 67 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок». Им всем оказана медицинская помощь в больнице, куда они поступили сразу с несколькими симптомами отравления.

Откуда были пострадавшие дети, неизвестно. Однако лагерь принимает ребят со всей страны, и в этом году туда прибыли школьники из Луганской Народной республики. Наши корреспонденты попытались связаться с руководством лагеря по нескольким, указанным на сайте, телефонам, однако ответа так и не получили.

Ольга Дроздова отправила своего ребенка в этот лагерь, и сейчас он находится там. Ему, к счастью, повезло.

«Я лично в лагере не была, о еде ничего сказать не могу, но ребенок говорит, что кормят нормально. Про больницу я не знаю. Еще вроде никого не увезли, только собирают детей», — говорит женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее над Черным морем появились сразу три смерча.