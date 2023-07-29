Парад торнадо: над Черным морем появились сразу три смерча

Сразу три смерча появились над туапсинским морем , сообщают «Кубанские новости». Местные жители отметили в соцсетях, что воронки прошлись по воде, а затем направились к горам. Там и исчезли.

Шторм продолжается в Азовском и Черном морях. Спасатель рассказал, как правильно вести себя на воде, чтобы спастись от огромных волн. А они в эти дни могут достигать четырех метров, как сообщает МЧС.



Начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков отметил, что во время шторма в воде находиться нельзя, поэтому стоит как можно скорей оказаться на суше. Но если к началу непогоды вас уже занесло далеко от берега, то паниковать не стоит.

«Не тратьте силы на борьбу со стихией. Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — советует специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Помимо волн и смерчей, жителей ждет сильный ливень с градом и шквалистый ветер с усилением до 28 метров в секунду.

Сильные волны уже порушили некоторые пляжи в Сочи и Анапе, а на Азовском море — в станице Голубицкой.



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