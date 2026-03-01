«Кормят скромно, полотенец не хватает»: уральцы застряли в Шардже под свист ракет

Второй день на Ближнем Востоке полыхает война, и ее эпицентр накрыл даже благополучный Дубай. То, что еще вчера было туристической Меккой с бесконечными пляжами и небоскребами, сегодня превратилось в зону тревоги. Екатеринбуржцы, которые прилетели сюда за жарой и морем, теперь прячутся на парковках и подсчитывают, сколько дней еще придется провести в спартанских условиях временных убежищ, передает E1.ru.

«Заселили в отель, кормят. Здесь только русские со всех эмиратов — Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайм. Просят не ездить на пляж в целях безопасности. Кормят скромно, полотенец на семью из 4 человек дали два. Благо супермаркет через дорогу, пойдем туда закупать еду, воду, шампунь, зубные щетки, пасту», — поделилась с E1.RU екатеринбурженка Елена, оказавшаяся в числе застрявших туристов.

Вместе с ней в отеле в Шардже сейчас находится как минимум 117 семей из разных уголков России. Вылететь домой невозможно: небо над ОАЭ закрыто, авиакомпании отменили десятки рейсов.

Екатеринбурженка Мария, которая постоянно живет в Дубае в районе Мейдан, рассказывает, что ночь прошла под вой сирен.

«Те, кто сильно переживал, спускались в подземные парковки или сидели в зоне ресепшена. С 11 вечера до 2 ночи были массированные атаки», — добавляет она.

Турагент Дмитрий Денгольц призывает не поддаваться панике: «Любые действия, которые сейчас направлены на заявки, забронированные на ближайшие даты, — отмена тура с инициативы туриста, например — могут привести к штрафам до 100 процентов [от стоимости тура]».

На фоне ночных атак под удар попали ключевые объекты: гостиница на Пальме Джумейра (пострадали четыре человека), пятизвездочный отель «Башня-Парус» и аэропорт Абу-Даби, где погиб один человек.

Пока неизвестно, когда небо разблокируют. Российские туроператоры и Минтранс пытаются эвакуировать людей, но точных сроков никто не называет.