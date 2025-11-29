«Коробка храбрости»: маленькие пациенты больницы им. Розанова получили подарки от депутатов
Фото: [Анна Дунаева]
Депутаты Городского округа Пушкинский Анна Дунаева, Александр Бушев и Андрей Ломов пополнили «Коробку храбрости» в педиатрическом отделении больницы им. В.Н. Розанова в Пушкино.
Это всероссийская акция, которая помогает детям справляться со стрессом после медицинских процедур. Маленькие пациенты получают игрушки, книги и наборы для творчества, выбирая подарок самостоятельно.
«Дети, находящиеся в больнице, нуждаются не только в качественном лечении, но и в позитивных эмоциях. Небольшой подарок, который они могут сами выбрать из «Коробки храбрости», помогает им справиться со стрессом и дает сил для выздоровления», – подчеркнула Анна Дунаева.
Депутаты также посетили детскую поликлинику Пушкинской больницы им. А.М. Розанова в Ивантеевке.