«Король феминизирующей хирургии»: названо имя врача, который мог оперировать жену Макрона

Американская блогерша и журналист-расследователь Кэндис Оуэнс опубликовала вторую часть о жене президента Франции Брижит Макрон. Она рассказала, что вышла на хирурга, который превратил* мужчину в первую леди Франции. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на блог обозревательницы из США.

Блогерша продолжает изучать вопрос о правде происхождения мадам Макрон. По ее версии, жена французского лидера на самом деле родилась мужчиной, затем присвоила личность родной сестры и якобы сменила пол*.

Недавно журналистка наткнулась в ходе расследования на новые данные. По словам Кэндис Оуэнс, леди Макрон посещала в Американском госпитале в Париже пластического хирурга Патрика Бьюи. Информация об этом ранее утекала в журнал Closer. Публикации вызвали бурную реакцию у Брижит Макрон при том, что другие слухи и материалы о хирургическом вмешательстве ее не волновали. Автор блога полагает, что тогда бульварные журналисты попали в точку.

Сам Патрик Бьюи помогает мужчинам превращаться в женщин*. Также оказалось, что в 2023 году Эмманюэль Макрон наградил его орденом Почетного легиона.

«Во Франции Патрик Буи наиболее известен одной вещью — феминизацией. Он король трансгендерной феминизирующей хирургии», — завила журналистка на YouTube-канале.

Напомним, Кэндис Оуэнс заявила, что составила для Макрона 21 вопрос для интервью, о котором попросит перед публикацией доказательств того, что его супруга была мужчиной*. Также аудитории блогерша рассказала, что основные вопросы возникли к прошлому леди Макрон, ее фотографиям из молодости и истории семьи. Свидетельств из ее школьной или студенческой жизни нет, хотя именно тогда начались отношения с Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что Макрон пришел в ужас от новостей, что супруга Брижит — трансгендер*. Как сообщили СМИ, он испугался за репутацию семьи.

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