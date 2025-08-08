Король Великобритании Карл III собрался выступить с обращением к нации

Монарх планирует записать свое обращение, которое выйдет в эфир 15 августа. Судя по всему, оно будет посвящено 80-летию завершения Второй мировой войны. Япония объявила о своей капитуляции 15 августа 1945 года. Сразу после этого дед Карла, король Георг VI, выступил по радио и сообщил эту новость. У журналистов есть информация, что Карл лично написал речь для выступления.

Ранее стало известно, что Карл III болен раком. Приближенные к королевской семье лица считают, что он не в состоянии излечиться от этой болезни. Он якобы вскоре не сможет продолжать выполнять свои официальные обязанности в Букингемском дворце, так как в королевской резиденции уже три года ведутся ремонтные работы, а состояние здоровья монарха с каждым днем становится все хуже и хуже.