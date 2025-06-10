Раскрыты подробности недуга Карла III
Daily Telegraph: рак Карла III неизлечим, но не станет причиной его смерти
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Король Великобритании Карл III (Чарльз Филипп Артур Джордж) не сможет вылечиться от рака, считают приближенные к королевской семье лица, пишет издание Daily Telegraph.
Источники уверены, что Карл III не сможет продолжать выполнять свои официальные обязанности в Букингемском дворце, так как в королевской резиденции уже три года ведутся ремонтные работы, а состояние здоровья его главы с каждым днем становится все хуже и хуже.
В феврале 2025 года стало известно, что у 75-летнего Карла III диагностировали разновидность онкологии. Отмечалось, что заболевание было обнаружено во время лечения простаты, однако оно не связано с этим органом.
Карл III стал наследником британской короны в сентябре 2022 года после смерти матери — королевы Елизаветы II. Наряду с Великобританией Карл является монархом в четырнадцати независимых государств, в том числе в Австралии, Антигуа и Барбуде, на Багамских Островах, а также в Белизе.
Ранее издание Le Figaro раскрыло кодовое название протокола в случае смерти принцессы Уэльской — Кейт Миддлтон от рака.