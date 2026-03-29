«Король» забыл о правилах: как Киркоров закурил прямо в здании аэровокзала

Во время визита в столицу Алтайского края поп-король нарушил правила пребывания в аэровокзале. Инцидент, попавший на видео, произошел на прошлой неделе, когда артист прилетел в Барнаул для выступления на «Титов-Арене».

Очевидцы засняли происходящее на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как исполнитель в окружении сопровождающих пересекает зал ожидания аэропорта. В какой-то момент он достает сигарету, закуривает и делает затяжку прямо в помещении. После этого народный артист поправляет сумку, не выпуская дымящуюся сигарету из рук, и в таком виде покидает здание.

Концерт Филиппа Киркорова в Барнауле состоялся 21 марта. Мероприятие прошло при полном зале поклонников — на него пришли несколько тысяч человек. Стоимость билетов варьировалась от 4 до 20 тысяч рублей. Артист привез с собой внушительный реквизит и несколько раз менял сценические образы, в том числе предстал перед публикой в костюме из белых перьев.