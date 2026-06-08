«Королева холода» с ослабленным зрением совершила ледяной заплыв на Байкале

Известная спортсменка-параатлет Шолпана Зиганшина, которую называют «королевой холода», посетила Бурятию в рамках своей одиночной экспедиции «Северный меридиан» — от Северного полюса до Антарктиды. Как сообщает издание « Байкал Дейли », в поселке Нижнеангарск она совершила заплыв в ледяной воде Байкала и провела для местных жителей мастер-класс по закаливанию.

Несмотря на слабое зрение, Шолпана является титулованной параатлеткой. С 2017 года, переехав в Россию из Казахстана, она завоевала 32 награды на различных соревнованиях, включая чемпионаты и Кубок мира по зимнему плаванию. Ее выступление в Бурятии вызвало восхищение у местных жителей, которые наблюдали за мастер-классом.