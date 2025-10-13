«Королева марафонов» и последний рывок: почему Блиновской могут смягчить приговор?

В своем обращении в вышестоящую инстанцию она ходатайствует о предоставлении отсрочки от отбывания наказания до того момента, пока ее несовершеннолетним детям не исполнится 14 лет. Данная информация подтверждается материалами дела, с которыми ознакомилось информагентство ТАСС.

В тексте жалобы защита Блиновской указывает на полное раскаяние подсудимой в совершенных деяниях. Кроме того, адвокаты подчеркивают, что дальнейшая изоляция их клиентки от общества может нанести серьезный ущерб воспитательному процессу и негативно отразиться на психологическом состоянии ее детей.

На текущий момент осужденная содержится в одном из московских следственных изоляторов. Как ожидается, для участия в заседании по своему делу она будет использовать видеоконференцсвязь. Также не исключено, что будет подано отдельное ходатайство о ее личной явке в зал судебных заседаний Мосгорсуда.

Напомним, что в марте текущего года Елену Блиновскую, получившую в СМИ прозвище «королева марафонов», признали виновной в отмывании денежных средств и незаконном обороте платежных инструментов, назначив наказание в виде пяти лет колонии. При этом в части обвинений, касающихся налоговых преступлений, суд счел возможным освободить блогера от ответственности в связи с истечением срока давности. Защитник осужденной, адвокат Наталия Сальникова, уже тогда охарактеризовала вынесенный вердикт как чрезмерно суровый.

Ранее юрист Капштык допустил, что Блиновская может вернуться к марафонам после СИЗО.