«Королева парковки»: в Серпухове «захватчица» запугивает владельцев машин гневными записками

В подмосковном Серпухове автовладельцы столкнулись с требовательной особой, которая оставляет на лобовом стекле записки с настоятельными просьбами не занимать «ее место» на парковке. REGIONS узнал у эксперта, насколько дамочка права с юридической точки зрения.

Ситуация классическая: один из жителей города припарковался на бесплатной общественной стоянке, а утром обнаружил на лобовом стекле агрессивную записку от неизвестной соседки: «Сюда машину не ставь! Это мое место! Я предупредила!»

Одни жители возмутились самоуправством «королевы парковки», другие гадали о причинах ее поведения. Однако юристы дали исчерпывающий комментарий, расставив все точки над i и предоставив конкретный алгоритм действий для подобных случаев.

Юрист из Серпухова Григорий Мухин категоричен: с точки зрения закона подобные претензии абсолютно беспочвенны.

«С юридической точки зрения бесплатная общественная парковка предназначена для общего пользования. Закреплять за собой места на общественных парковках нельзя, в российском законодательстве нет таких положений», — сказал он.

Фактически человек, оставляющий такие записки или иным образом пытающийся монополизировать общественное пространство, нарушает права других граждан. Это не вопрос этики или соседских договоренностей — это прямое противоречие принципам общего пользования муниципальным имуществом.

Мухин рекомендует в похожих историях не вступать в перепалку, а действовать административно. Первый шаг — фиксация нарушения. Необходимо сфотографировать факт препятствования (ту самую записку, оставленные на месте личные предметы вроде конусов или цепей) с привязкой ко времени и дате. Второй шаг — обращение с этой доказательной базой и письменной жалобой в местную администрацию, в управу или иную структуру, отвечающую за благоустройство территории. Если на местном уровне реакция отсутствует, жалобу можно и нужно эскалировать — направлять в правоохранительные органы или даже в суд для защиты своего права на равный доступ к общественной инфраструктуре.

История с серпуховской «королевой парковки» вышла далеко за рамки одного двора. Она наглядно демонстрирует, как бытовой конфликт проистекает из правовой безграмотности. Впрочем, многие пытались оправдать женщину, предположив, что она, возможно, годами парковалась на этом месте или испытывает трудности с мобильностью. Но и здесь есть нюанс: парковочное место на улице или во дворе многоквартирного дома, не обозначенное персональным знаком «Парковка для инвалидов» или не сданное в аренду по официальному договору, не может быть ничьей собственностью.

Борьба с такими «князьками» асфальта — не просто дело принципа, а законная процедура, которую можно и нужно инициировать, сохраняя спокойствие и имея на руках фотографии как главный козырь.

Ранее сообщалось, что в Балашихе водитель купил эвакуатор, чтобы «застолбить» место на парковке.