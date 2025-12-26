В Балашихе водитель купил эвакуатор, чтобы «застолбить» место на парковке

Житель Балашихи, отчаявшись найти свободное место во дворе, нашел радикальный способ решения вечной проблемы автолюбителей. Он приобрел подержанный эвакуатор и теперь использует его не по назначению: автомобиль постоянно находится на платформе спецтранспорта, который припаркован у пешеходного перехода. Кадры необычного «тандема» опубликовал местный телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Автовладелец уверен, что такой маневр позволяет ему избегать штрафов за неправильную парковку и риска принудительной эвакуации. Однако юристы спешат развеять эти иллюзии. Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS пояснила: парковка легкового автомобиля на эвакуаторе, который при этом стоит с нарушением ПДД, является двойным административным правонарушением.

«Если эвакуатор припаркован с нарушением в период ожидания заказа или во время ночной стоянки, об этом необходимо сообщить в ГИБДД. Граждане вправе ждать одинаковой реакции служб на нарушение ПДД любым транспортом», — рассказала REGIONS юрист.

По словам Измайловой, если спецтранспорт неправомерно занимает место у пешеходного перехода или в иной запрещенной зоне, граждане вправе фиксировать это и сообщать в ГИБДД. Задача таких машин — обеспечивать безопасность и порядок на дорогах, а не создавать новые препятствия. В случае подтверждения факта нарушения владельцу грозит не только штраф, но и возможный арест обоих транспортных средств.

