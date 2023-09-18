Королева вместе с сыном приехала к родственникам в США

Сейчас знаменитость живет в доме у своей матери. Судя по всему, муж с ней не поехал. Хоть певица и уверяла фанатов в мирных отношениях мужа с ее мамой, все же публика не особо в это верит.

Известно, что в семье Наташи Королевой одновременно уживаются два противоположных мнения, которые касаются ситуации с СВО. Муж певицы, которого зовут Сергей Глушко, поддерживает в этом плане РФ. С ним не согласна Людмила Порывай, что является мамой артистки. Она открыто выступает за украинскую позицию и критикует решения, которые принимают российские власти.

Наверняка, это и стало причиной, по которой Королева уехала в Майями с одним только сыном. При этом она особо не афишировала свой отъезд. Об этом пишет издание «Утро.ру».