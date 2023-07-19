«Королеве марафонов» Блиновской грозит новое уголовное дело

На этот раз уже по статье «Мошенничество». Об этом пишет Mash.

В настоящее время команда экспертов проводит тщательное изучение семинаров и учебных материалов Блиновской, так как есть подозрение в том, что все они являются обманом. В случае подтверждения экспертами данного тезиса, о том, что обещания и заявления Блиновской являются пустыми и несерьезными, ей может грозить до 10 лет лишения свободы по новому уголовному делу.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что суд отказался отменять домашний арест Блиновской. Сама блогер на заседание не явилась.