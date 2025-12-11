«Королевский холод». Евгения и Беатрис Йоркские проигнорировали примирительное приглашение Кейт Миддлтон
Дочери бывшего принца Эндрю отвергли приглашение Кейт Миддлтон на рождественскую
Фото: [istockphoto.com/RistoArnaudov]
Супруга наследника британского престола, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, предприняла шаг к сближению с двоюродными сестрами мужа.
Как стало известно изданию Daily Beast, она лично пригласила принцесс Евгению и Беатрису Йоркских на традиционную рождественскую службу с колядками в Вестминстерском аббатстве.
Этот жест расценивается как попытка смягчить напряженность в королевской семье, возникшую после лишения титулов их отца, принца Эндрю. Однако дочери бывшего принца не посетили мероприятие, собравшее около 1600 гостей, среди которых были знаменитости и члены королевской фамилии. Вместо этого они ограничились формальными публичными извинениями в социальных сетях.
Ранее сообщалось о том, что будущий король Уильям отменит старую рождественскую традицию.