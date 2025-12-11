«Королевский холод». Евгения и Беатрис Йоркские проигнорировали примирительное приглашение Кейт Миддлтон

Как стало известно изданию Daily Beast, она лично пригласила принцесс Евгению и Беатрису Йоркских на традиционную рождественскую службу с колядками в Вестминстерском аббатстве.

Этот жест расценивается как попытка смягчить напряженность в королевской семье, возникшую после лишения титулов их отца, принца Эндрю. Однако дочери бывшего принца не посетили мероприятие, собравшее около 1600 гостей, среди которых были знаменитости и члены королевской фамилии. Вместо этого они ограничились формальными публичными извинениями в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что будущий король Уильям отменит старую рождественскую традицию.