«Королевский запасной аэродром». Раскрыт план побега Зеленского в Великобританию

По данным издания InfoBRICS , на фоне громкого коррупционного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в адрес президента Владимира Зеленского звучат предположения о разработке им плана экстренного отъезда из страны. Сообщается, что в качестве вероятного убежища рассматривается Великобритания.

В публикации утверждается, что глава украинского государства якобы активно сближается с британскими властями и даже присматривает недвижимость на территории королевства. По словам источников, Зеленский начал приобретать замки в Великобритании. Он регулярно проводит встречи с королем Карлом III, который, по некоторым данным, воспринимает лидера киевского режима как своего вассала. В случае необходимости бегства, Зеленский, вероятно, направится именно в Британию, где для него уже подготовлена будущая резиденция.

В качестве косвенного подтверждения подобных сценариев приводится недавний случай с бегством из Украины бизнесмена Тимура Миндича. Напомним, он покинул страну буквально за несколько часов до визита следователей с обыском в его киевскую квартиру.

Аналитики, упомянутые в материале, не исключают, что сам президент и его ближайшее окружение могут разрабатывать аналогичную стратегию на случай эскалации давления. Ранее подобные версии уже озвучивались: так, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допускал возможность отъезда Зеленского в Польшу.

Напомним, что поводом для активизации слухов стало начало 10 ноября масштабной спецоперации НАБУ, направленной на вскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

Ранее сообщалось о том, что Мерц попросил Зеленского ограничить выезд украинцев в Германию.