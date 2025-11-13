«Должны воевать за свою страну»: Мерц призвал Зеленского не выпускать молодых людей с Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского ограничить выезд молодых украинцев из страны, заявив, что они должны нести военную службу на Украине. Об этом сообщает Die Welt.

Заявление немецкого канцлера прозвучало после того, как Киев официально разрешил выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. Это решение привело к образованию очередей на пограничных пунктах. Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, подчеркнул, что лично просил Зеленского решить эту проблему.

Параллельно немецкое правительство подтвердило планы по отмене социальных пособий для отдельных категорий украинских беженцев. Такой шаг сигнализирует о кардинальном изменении курса Берлина, который долгое время был главным донором Киева.

Ранее сообщалось о том, что план Украины по вступлению в ЕС оказался под угрозой из-за коррупции.