«Королевское рождество без очереди». Принц Уильям планирует отменить столетнюю традицию вручения подарков по чину

Будущий монарх Великобритании принц Уильям планирует положить конец давней и строго регламентированной рождественской традиции королевского дома. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники, наследник престола намерен пересмотреть формат праздничного обмена подарками, который многие считают устаревшим.

Речь идет о церемонии, ежегодно проходящей в Сандрингемском дворце, где члены семьи дарят друг другу недорогие, зачастую комичные презенты. Ключевой особенностью является неукоснительное соблюдение порядка наследования: монарх (ранее Елизавета II, теперь Карл III) начинает вручение, после чего очередь движется строго по нисходящей линии престолонаследия. В результате младшим родственникам приходится терпеливо ожидать своей очереди, что лишь подчеркивает их положение в иерархии.

Как заявил источник Daily Mail, «принц Уильям никогда не любил семейные традиции, завязанные на иерархии, и собирается отменить подобное вручение подарков, как только станет королем».

По словам инсайдеров, такой подход чужд Уильяму, который симпатизирует более демократичным и непринужденным обычаям семьи своей супруги, Кейт Миддлтон. Рождественские торжества в Сандрингеме известны как одни из самых формальных событий в жизни династии, где иерархия пронизывает все, включая размещение гостей: младших членов семьи нередко селят в бывших комнатах прислуги, в то время как старшие занимают апартаменты поближе к монарху.

