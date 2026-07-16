Корона из чужих зубов: Кеша призналась, зачем просит поклонников присылать ей выпавшие клыки

Американская певица Кеша раскрыла необычное хобби: она коллекционирует человеческие зубы и просит поклонников присылать их ей. Как пишет Metro, артистка уже собрала больше тысячи «экспонатов» и превратила часть из них в ожерелье, серьги, ремень и корону, а остальные расставила по дому в маленьких баночках.