Корона из чужих зубов: Кеша призналась, зачем просит поклонников присылать ей выпавшие клыки
Певица Кеша призналась, что собирает зубы и просит фанатов присылать свои
Американская певица Кеша раскрыла необычное хобби: она коллекционирует человеческие зубы и просит поклонников присылать их ей. Как пишет Metro, артистка уже собрала больше тысячи «экспонатов» и превратила часть из них в ожерелье, серьги, ремень и корону, а остальные расставила по дому в маленьких баночках.
По словам Себерт, все началось с того, что один из фанатов рассказал ей о выпавшем молочном зубе своего ребенка, и она попросила отдать его ей.
«Я поп-звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Отдайте их мне. Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин», — заявила Кеша.