Коронавирусная инфекция снова вернулась на территорию Киева

Согласно официальным данным, эпидемиологическая обстановка в столице Украины обострилась. Это связано с распространением COVID-19 – вирусом, из-за которого в Киеве с начала 2024 года умерло 52 человека. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург.

Заболеваемость в городе выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем, достигнув отметки в 900 зарегистрированных случаев. В среднем около 20 человек ежедневно поступают в больницы города для получения медицинской помощи.

Ранее сообщалось о том, что из больниц Нижегородской области выписали всех пациентов с ботулизмом. Все они были отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Это далеко не первый случай заражения по стране. В июне текущего года с подобной проблемой столкнулось множество людей, которые заказывали готовую еду на дом.