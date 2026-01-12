«Короткое замыкание в нейронах». Регулярное употребление спиртного разрушает мозг на клеточном уровне

По словам Татьяны Клименко, директора Национального научного центра наркологии, мозг становится основной «ловушкой» для токсинов, поступающих в организм со спиртным. Концентрация вредных веществ в нейронных тканях достигает максимума, что ведет к прямому повреждению и гибели клеток.

При хроническом злоупотреблении алкоголя, подчеркнула эксперт, разрушительный процесс затрагивает различные мозговые структуры. Это неминуемо сказывается на когнитивных функциях, высшей нервной деятельности и в целом на психическом состоянии человека.

Одним из типичных и тяжелых последствий Клименко называет алкогольную энцефалопатию – прогрессирующую дегенерацию мозга, связанную с масштабной потерей нейронов. Также на фоне интоксикации часто развивается дефицит витамина B1, что может вылиться в синдром Вернике-Корсакова. Этот опасный синдром, как пояснила нарколог, характеризуется зрительными расстройствами, помутнением сознания, нарушением координации и без своевременной терапии способен привести к смерти.

Среди других негативных эффектов специалист выделила стойкие нарушения сна, усугубление депрессивных расстройств, ухудшение состояния кожи и волос, а также способствование набору лишнего веса.

