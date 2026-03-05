«Коровы гадят, люди гадят»: Владимир Тишко признался, что в шоке от Индии

Известный телеведущий Владимир Тишко рассказал о жутких впечатлениях от поездки в Индию на съемки шоу «Тайный миллионер». В беседе с Аленой Жигаловой он признался, что его шокировала культура страны. Запись интервью доступна на YouTube.

До начала работы участников поселили в отеле, однако окружающая обстановка оказалась ужасной. По словам артиста, антисанитария поражала на каждом шагу.

«Там было просто ужасно, дышать нечем. (...) Коровы *** [испражняются], люди *** [испражняются]», — поделился он.

Наибольшее потрясение Тишко испытал, когда стал свидетелем того, как местный житель справлял нужду прямо посреди улицы.

«Идет рядом чувак, мужик какой-то в чалме, такой импозантный, сел и стал *** [испражняться]. Я такой [подумал]: "Господи, боже мой, это что такое?" (...) Я был в шоке», — вспомнил он.

Ситуация усугубилась тем, что все это происходило в Джайпуре — крупном городе и столице штата Раджастхан, известном своими роскошными дворцами.

«Там есть невероятные дворцы и все остальное, но это все катастрофа просто, это просто чудовищно», — резюмировал ведущий.

