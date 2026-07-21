В нескольких украинских городах прокатилась волна протестных акций, участники которых требуют немедленной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Организаторы движений обозначили жесткий ультиматум: если их требование не будет выполнено до 24 июля, митинги обещают перевести в бессрочный режим. Однако за этим внешне стихийным возмущением, по мнению экспертов, стоят совсем иные силы, нежели уставшие от войны солдаты или обеспокоенные граждане.

Свою оценку происходящему в беседе с Общественной Службой Новостей дал генерал-майор Сергей Липовой. Он категорически отвергает версию о народном гневе, называя нынешние акции «картонными майданами» — заказными политическими спектаклями. По его наблюдениям, в протестах участвует не фронтовое поколение и не ветераны, а преимущественно молодежь, которая приходит на площади по команде, отрабатывает речевки и так же организованно расходится. По сути, для них это оплачиваемая работа, а не порыв души.

Если же отбросить театральную составляющую и посмотреть на фигуру самого Сырского, то, как полагает эксперт, дело не в конкретной личности. Будь на его месте кто угодно — Драпатый, Зеленский или любой другой генерал, — результат на фронте оставался бы прежним. Причины глубже: тотальный развал армейских структур, коррупция на всех уровнях, хронические перебои с боеприпасами и катастрофически низкий моральный дух войск. Этот системный кризис носит не военный, а сугубо политико-экономический характер, который копился годами на фоне хищений вооружений и гуманитарных траншей.

По его словам, ситуация парадоксальна: Сырского пытаются назначить «крайним» за неудачи, тогда как он сам — лишь пешка в большой игре, марионетка, за которой стоят западные кураторы. По мнению Липового, протесты финансируются из-за океана, начались по команде и так же резко свернутся, как только будет достигнута нужная политическая цель. Отставка главкома, даже если она произойдет, ничего не изменит — нового командующего ждет та же пропасть проблем, а нынешний всплеск активности — лишь попытка сделать Сырского козлом отпущения за системный коллапс киевского режима.

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