Корпорация «Мегалит» сообщает о скором открытии нового торгово-развлекательного комплекса в г. Королев

Корпорация «Мегалит», один из старейших девелоперов России с 35-летней историей, с гордостью подводит итог своего грандиозного проекта в наукограде Королев.

В 2024 году была введена в эксплуатацию жилая часть «Дом-Мегалит в Королеве». Десять лет назад корпорация «Мегалит» взяла на себя реализацию этого масштабного проекта, строительство которого было заморожено, провела комплексную реконструкцию и вывела его на уровень современного дома бизнес-класса. В 2026 году корпорация «Мегалит» ставит триумфальную точку в этой масштабной работе и вводит в эксплуатацию современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на первых четырех этажах жилого дома.

В новом торгово-развлекательном комплексе «Мегалит» общей площадью 19 тыс. кв. м разместятся фитнес-клуб DDX Fitness, супермаркет «Пятерочка», ресторан «Ростикс», аптека «Доктор Столетов», Sokolov, оптика «Счастливый взгляд», а также пункты выдачи Wildberries и Ozon. Для посетителей предусмотрен подземный паркинг.

Сейчас корпорация «Мегалит» готовится к открытию комплекса, которое состоится в ближайшее время. Этот день станет знаковым событием не только для жителей «Дом-Мегалит в Королеве», но и для всего города.

Справка:

Корпорация «Мегалит» — один из ведущих застройщиков России. В портфеле компании более 1 млн кв. метров жилой, коммерческой и загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга, а в 2024 году — в топ-10 строительных компаний города по объему ввода жилья (по данным Единого ресурса застройщиков).

