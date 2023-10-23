Корреспондент побывал на могиле умершего от рака Костина

Как пишет портал «Дни.ру» , в конце октября, 31 числа, близкие и коллеги Ильи Костина соберутся на Троекуровском кладбище столицы. Все потому, что именно в этот день в 2023-ем ему бы исполнилось 44 года.

Однако, у судьбы были другие планы, и она забрала корреспондента программы «Время» раньше срока. Он вел репортажи из Ирака и Чечни, освещал военные конфликты, но умер Костин вовсе не из-за этого.

Все дело в его онкологическом заболевании, из-за которого мужчина слег в могилу. Напомним, что Костина не стало несколько лет назад – 17 апреля в 2019 году. Его последний репортаж вышел в эфир еще в сентябре годом ранее, и уже тогда корреспондент прекрасно понимал, что болен. Но это не мешало ему работать.

Ранее на могиле Ильи Костина установили обычный крест из древесины. Позже он сменился лаконичным гранитным памятником, на котором висит портрет корреспондента, навсегда оставшегося молодым и красивым.