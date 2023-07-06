Корреспондент поделился снимками совместной могилы Риммы Казаковой и ее сына

Один из журналистов, работающих на портал «Дни.ру» , отправился на место упокоения советской поэтессы и ее наследника. Как оно сейчас выглядит – читайте в материале.

Римму Казакову знают как автора стихов, на которые написаны некоторые песни популярных музыкальных исполнителей. В их число вошли Алла Пугачева со «Снежным мальчиком», Лев Лещенко с «Поздней женщиной» и сотни других композиций. Спустя 15 лет после смерти писательницы они до сих пор остаются хитами. Это ли не лучшая память о человеке?

Весной 2010 года на ее могиле появился семейный памятник. Он выполнен из черного полированного габбро-диабаза и выглядит как две вертикальные стрелы, что установлены под углом относительно друг друга. Красный крест из гранита служит элементом, объединяющим их.

Также снизу есть общая подставка, на которой установлена ваза и гранитная книга. На ее разворотах выгравированы автографы Казаковой и ее сына, Георгия Радова. Но не только это отличает их памятник от других – на нем нет изображений покойных.