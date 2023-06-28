Корреспондент рассказал, что стало с памятником Мишулина за 5 млн рублей

Сейчас памятник находится в хорошем состоянии. На нем часто можно обнаружить живые цветы. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Совсем скоро, 17 июля, будет годовщина смерти народного российского артиста, который умер еще в 2005 году. На его участок престижного кладбища столицы по сей день приходят признательные поклонники и родственники.

Спартак Мишулин считается главным «Карлсоном» России. Дело в том, что этот образ он примерял на себя более 2 тысяч раз. Возможно, мог бы и больше, если бы не смерть на 79-м году жизни. Известно, что у артиста наблюдались проблемы с сердцем, которые требовали вмешательства хирургов.

Спустя два года после захоронения Мишулина, Александр Цигаль создал для него памятник из черного гранита с барельефом актера. По бокам из камня высечен театральный занавес. Тогда его общая стоимость составляла 65 тысяч долларов.