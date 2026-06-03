Корреспондент RT раскрыл меню ПМЭФ-2026: утиное карпаччо, тыквенный крем-суп с морепродуктами и говядина с бурратой

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) славится не только деловой повесткой, но и гастрономическими изысками. Корреспондент RT выяснил, чем кормят участников мероприятия, и подсчитал стоимость одного обеда.

Как сообщает журналист, полноценный обед на площадке форума обойдется гостям в 7900 рублей. В эту сумму входит несколько блюд, которые можно назвать ресторанным уровнем.

Что входит в меню

Судя по опубликованной информации, участникам ПМЭФ предлагают:

Карпаччо из томленой утки — деликатесная закуска из мяса птицы, приготовленного особым способом.

Крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами — нежный суп-пюре с добавлением морепродуктов.

Говядина с брокколи и бурратой — горячее блюдо из мяса, дополненное овощами и итальянским сливочным сыром.

Контекст

ПМЭФ традиционно проходит в Санкт-Петербурге и собирает тысячи участников из разных стран мира. Уровень организации питания на форуме всегда был высоким, однако стоимость обеда в 7900 рублей вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Для сравнения, средний чек в ресторане высокого уровня в Петербурге составляет 3000–5000 рублей, тогда как обед на форуме превышает эту сумму.

Тем не менее, организаторы подчеркивают, что участники получают не только качественное питание, но и возможность для неформального общения в перерывах между сессиями.